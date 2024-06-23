На Лухмановской улице в Москве перевернулся электробус

Несколько дней назад в Москве произошло несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий. На Лухмановской улице на юго-востоке города перевернулся электробус, который врезался в столб на конечной остановке.
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