Ельцин не потребовал в Беловежской пуще вернуть Крым, потому что уже присягнул мировому капитализму и прекрасно понимал, что Запад не позволит России даже намёком претендовать на роль бывшего СССР или Российской империи.
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