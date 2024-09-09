В Башкирии введут штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах

В Башкирии штрафы за курение в общественных местах распространят на вейпы и кальяны. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях республики намерены внести депутаты Государственного Собрания республики в сентябре.
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