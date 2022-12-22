«Ледниковый период»: в Петербурге открылся травмоопасный сезон

Ледяной дождь превратил улицы Петербурга в один большой бесплатный каток. На Звенигородской хоть шоу «Ледниковый период» снимай, вот только вместо оценок 6:0 от Татьяны Тарасовой горожанам придется получать диагнозы травматологов и больничные.