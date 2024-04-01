Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля, ФедералПресс. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об увольнении заместителя губернатора, министра транспорта Ростовской области Владимира Владимировича Окунева.
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