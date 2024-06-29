Как посчитать свой биологический возраст: простая формула

И скорость старения: простая формула фото: Shutterstock/Fotodom.ruЗамечали, что некоторые люди, несмотря на юный возраст, ведут себя словно старики — все время жалуются на жизнь и здоровье, слишком рассудительны и иногда даже нудны.
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