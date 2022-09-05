Глава Минэнерго: Россия создаст компанию для страхования перевозок нефти

Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что Москва придумала способ избежать риска рестрикций на страхование нефти, изучая возможность сотрудничества с компаниями из дружественных государств, а также создание своего страховщика.
Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что Москва придумала способ избежать риска рестрикций на страхование нефти, изучая возможность сотрудничества с компаниями из дружественных государств, а также создание своего страховщика.
Свежие комментарии