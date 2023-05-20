Богатая страна может себе позволить

Ереванский коньячный завод, производящий коньяк «Арарат», прекратит экспорт своей продукции на российский рынок, сообщил министр экономики Армении.
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