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Богатая страна может себе позволить

Богатая страна может себе позволить

Ереванский коньячный завод, производящий коньяк «Арарат», прекратит экспорт своей продукции на российский рынок, сообщил министр экономики Армении.

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