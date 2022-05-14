Фрида Карлссон об отстранении россиян: «Спортсменов жаль, но в то же время это, возможно, путь для всего мира повлиять на происходящее»

Шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась за отстранение российских лыжников от участия в международных стартах из-за событий на Украине.

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