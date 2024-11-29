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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИБА обновила мировой рейтинг сборных после очередных раундов квалификаций. Топ-10 без изменений

ФИБА обновила мировой рейтинг сборных после очередных раундов квалификаций. Топ-10 без изменений

ФИБА обновила список после очередной серии матчей квалификаций континентальных турниров. Бразилия обошла Словению и поднялась на 11-е место, а Черногория – Польшу, переместившись на 16-е.

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