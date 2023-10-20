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Украина приступила к запрету УПЦ: почему «вытесняют» церковь

Украина приступила к запрету УПЦ: почему «вытесняют» церковь

Украина приступила к запрету УПЦ: почему «вытесняют» церковь Евгения КомароваЗакон о запрете Украинкой православной церкви был одобрен Верховной радой Украины 19 октября.

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