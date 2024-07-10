AMD купила крупнейшую частную ИИ-лабораторию Европы — это поможет в борьбе с Nv...

AMD купила крупнейшую частную ИИ-лабораторию Европы — это поможет в борьбе с NvidiaКомпания AMD объявила о соглашении по приобретению финской компании Silo AI, ведущего европейского разработчика специализированных систем искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)