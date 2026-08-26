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Татар-информ

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Проект «Салаватик» выпустил клип на татарскую песню-игру «Үчтеки»

Проект «Салаватик» выпустил клип на татарскую песню-игру «Үчтеки»

В интернете появились видеоклипы проекта «Салаватик» на татарскую народную песню-игру «Үчтеки». Старинная прибаутка, в которую играли мамы и бабушки с малышами, теперь доступна для современных детей и их родителей, сообщают авторы проекта.

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