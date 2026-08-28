Депутат Рады Дубинский прогнозирует экономическую катастрофу на Украине

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, в своем Telegram-канале сделал заявление о приближении экономической катастрофы в стране.
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