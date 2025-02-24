Скандал с тратами USAID ошеломляет. После землетрясения на Гаити в 2010 году, в результате которого погибло около 300 000 человек, правительство США выделило этому государству около 4,4 млрд долларов в качестве иностранной помощи.
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