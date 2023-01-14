Красный цвет в интерьере: когда ему стоит сказать «да»

Красный цвет в интерьере: когда ему стоит сказать «да»

Не зря же в славянской культуре «красный» всегда был синонимом слова «красивый». В интерьере у красного цвета противоречивая репутация.

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