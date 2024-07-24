Бойцы СВО прошли обучение в первом модуле программы «Время героев»

Бойцы СВО прошли интенсивное обучение, а теперь приступят к практике. 19 июля завершился первый этап обучения для участников СВО по программе, подготовленной Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента Владимира Путина.
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