Сестра прожила 10 лет за гарницей и сказала, что в России лучше. Расскажу, что ей так нравится здесь

Медвежий уголПолитикаСестра прожила 10 лет за гарницей и сказала, что в России лучше. Расскажу, что ей так нравится здесь LUCKY SKORBICH Решила написать эту статью, пока нахожусь под впечатлением от того, что услышала.Вернуться к статье8115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений Натесов"Стоит выехать из Питера или Москвы, начинается настоящая разруха." - вот и сразу видно пиндоскуюшлюшку.Алексей Андреевичмрази, которые против РоссииМихаил АндреевРасчехлилась.))) И ссылки нет на первоисточник. ,,...сидеть в обшарпанной поликлиники и месяц ждать своей очереди ..,, ))) Про запись к врачу через Госуслуги ей сообщить забыли.)))Ирина52Через госуслуги к специалистам не записывают. Только к травматологу, гинекологу и терапевту. И потом опять в очередь получать карточку. А затем ждать приема.Оzzи О ОЕй не повезло в поиске богатого члена , а если бы повезло , то всё было бы хорошоАлександрПенсионеры нигде не шикуют.Александра РомановскаяЕсли тебе платят достаточно, то и ты сможешь заплатить. Было бы честно.Валера ЮшковНу чем дальше рулит Путин, тем дальше мы от СССР.Евгений НатесовВалера Юшков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Вячеслав НецветаевА ты, сучара, кто?Евгений НатесовЯ тебя, болезный, чем то обидел?Владимир EвтушенкоДа, тем, что ты, мразь нацистская, ещё портишь воздух планетыПетр ШипиловЕсли бы расстреляли(как в Китае) всех олигархов и друзей Путина, то лучшей страны в мире не был бы, как Россия.bianka БелаяЕсли бы согнали всех вас, говорливых хомяков- тунеядцев, в трудовые лагеря, как при Сталине, то точно жизнь бы наладилась.Евгений НатесовА чтов Китае всех олигарзов расстреляли? Я уж молчу про друзей Путина.bianka БелаяНасчет материнского капитала- ну зачем врать? У иностранцев может сложиться впечатление, что всем семьям с двумя детьми просто так выкатывают 600 тысяЕвгений НатесовА что не так? Платят за двух родившихся 640 000 рублей.bianka БелаяРодившихся в России и не на протяжение бессрочного отрезка времени, а в последние годы. А то автор вводит в заблуждение раскатавших губу мигрантов: счас, они приедут в Россию с выводком отпрысков, родившихся в других странах ( и, видимо, имеющих граждантсво тех стран), и Российское государство бросится дарить по 600 тыщ на рыло.Евгений НатесовНу если так...Наталья ИвановаЛилианна МарченкоА вы с паперти строчите что ли?bianka БелаяУ этой регины задница в дверной проём не пролазит, так исхудала! Так что, до паперти ей не дойти.Ирина52Просто мы - не воры, а работники. Попробуйте лечиться бесплатно ,имея зарплату 12-20 тыс,если лекарства стоят как драгоценности...Ирина52Ам у вас совесть ниже плинтуса. О работающих бедных в РФ даже власти говорят. Но ничего не делают...bianka БелаяИди уже, доцент марксизма- ленинизма! Паразитировала в СССР , теперь ноешь, что тебя не кормят? Не заработала. Пустое место.Ирина52А санитаркам платят 12 тыс тоже за грехи советского прошлого? Или на такие деньжищи жить можно?bianka БелаяХватит дуру гнать,обмылок совка.veronika_54 ДубровскаяОпять хаем Россию и поклоняемся западу. Вроде, уже проходили в 909-х, нахлебались, еще в памяти чернота существования России, чуть было, нераспавшуюся на множество осколков. В любой стране есть свои плюсы и минусы. Высокие пенсии и зарплаты - сколько можно озвучивать количественные цифры. Надо смотреть качественную составляющую. Каждой зимой десятки тыс. британцев погибают от холода в своих помещениях из-за невозможности платить за тепло. Пенсия высокая - а знаете, сколько они платят за эти высокие пенсии? из своей зарплаты. Все вычеты за медицину, пенсию и т.д у них составляют порядка 50-ти процентов их зарплаты. Хорошо заработать пенсию на западе и вернуться обратно доживать в России. Будешь жить по-царски. Недвижимость - все ждут наследства, купить - запредельно дорого. . Досуг - беспробудное пьянство в пятницу-субботу. На концерты молодежь ходит, футбол. Засилье и беспардонность арабов, индейцев и т.д. по списку. Как говорится, везде хорошо, где нас нет. Надо быть объективными и видеть не только плохое, но и постараться оценить и хорошее. Для того, чтобы хаять все, надо хорошо познакомиться с бытом других народов, при этом, нельзя видеть толко зарплату в цифрах.Ирина52Поклоняться Западу глупо. Но это не значит, что надо восхищаться нищетой большинства россиян - не алкашей, не лентяев, а работников при растущем даже в кризис баснословном богатстве олигархииveronika_54 ДубровскаяА вы их проинформировали, что вы их в нищие записали,? Что за наглость говорить от имени другихИрина52Статистику надо знать. На 12 тыс зарплаты можно быть ТОЛЬКО НИЩИМ при нынешних ценах на всё и вся.Евгений НатесовРегина Станиславовна трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Владимир ДомнинАвтор лжет, в т.ч. в опросе. В России хорошо, а без ЕР было бы ещё лучше. И главное, ЕР ведет страну к гибели. Что касается сюжета, то уже смешно - прожила 10 лет и поняла, что в России хорошо. Лет десять поживет и поймет, что там лучше. У меня товарищ пожил буквально полгода, получил гражданство и уехал, поняв, что Германия не для его темперамента. И это нормально. У каждого свои потребности и способности.Михаил Андреев,, В России хорошо, а без ЕР было бы ещё лучше.,, И без фриков из КПРФ и ЛДПР тоже.Владимир ДомнинНаверно, но пока мы этого не знаем, а только предполагаем. Но опыт Хрущева говорит, что после получения власти политика может измениться.veronika_54 ДубровскаяПолгода прожил, гражданство получил... - что вы комментирующих здесь за идиотов держите? Гражданство можно быстро получить только вложив кругленькую цифру в виде инвестиций, и то, процедура самого оформления занимает длительный период.Владимир ДомнинМожет, и за идиотов, только не в этом случае. Но Вы ясно показали, насколько "глубоки" Ваши познания. Мой товарищ - этнический немец и уехал, когда им вопреки общему правилу автоматически по прибытию давали второе гражданство. Позже это исправили в части двойного гражданства. Сын остался в Германии.veronika_54 ДубровскаяНу, если 30 лет назад в германии как энический немец-переселенец- может быть. Сейчас очень трудно и долгоМихаил Андреев,,Но Вы ясно показали, насколько "глубоки" Ваши познания.,, Но ты же не уточнил ,что ,,.. товарищ - этнический немец и уехал, когда им вопреки общему правилу автоматически по прибытию давали второе гражданство. ,, Так кто идиот?PPPavel PolyakovАвтор и его статья дурдом. Не жил он за границей и не видел как по его словам «нищебродски» живут люди там. Только в США больше 30 миллионов бедных...Горский ВикторПонятие бедность в США и в России - совсем разные вещи!bianka БелаяДа. Наши " бедные", особенно, которые в интернете блажат, богачи в сравнении с бедняками из СШАГорский ВикторВидите ли, кисонька, я то жизнь помню ещё такой - https://von-hoffmann.livejournal.com/168622.html А мы, ТОГДА, бедными себя не считали и СОЧУВСТВОВАЛЯ, беднякам угнетаемым буржуазией! Нас оболванивали в одну сторону, вас, теперь, оболванивают в другую сторону! Не будьте стадом, никто за вас, вам хорошую жизнь делать не будет.PPPavel PolyakovПриезжайте в Сан-Франциско и увидите тысячи бездомных на улицах , под мостами и сравните!PPPavel PolyakovВы видели десятки тысяч бездомных в наших городах, а здесь их полчища и это Калифорния. Приезжайте на экскурсию например в Сан-Франциско или Окленд и увидите разницу.bianka БелаяТак это вы стадо, ноющее, что Путин вам в корыто корму не докладывает.Горский ВикторЭто не говорит о том, что они не могли жить нормально (если они не нелегалы). Кргда в 60-х была буза, (в т.ч. и хиппи), бездомных было ещё больше и не потому, что им было негде жить. Как сказал один китаец (живущий и работающий в Канаде: "Каждый человек имеет Богом данное право, на всю жизнь оставаться дураком, но не все этим пользуются". Сейчас Канада - предполье США, куда съезжаются представители Китая, Индии, и проч. азиаты (в т.ч. и русские с украинцами), для того что адаптироваться к системе, языку и получить специальность востребованную в США! Мечта всех - ТУДА! Русские, которых я знаю, предпочитают осесть в Канаде: "От добра, добра не ищут!" они и там хренеют от всего! Вот был здесь толковый инженер (и голова и руки на месте!), зашибал там так, что домик приобрёл не хуже профессорского, детишек настрогал 4 штуки, начал кроликов разводить, ударился в религию (стал активистом), забросил на хрен работу и...! Его жена жалуется моей дочери, что тяжеловато живётся: "Хотели прикупить соседний участок, ближе к Онтарио, но... - не потянем!" Дочь говорит: "А чего Петька работать не идёт, хватило бы на всё?". А баба посмотрела на мою дочь, как на дуру: "Так мы ж пособий лишимся!". Вот тёща этого профессора получила вид на жительство и по полгода обязана там проторчать. в прошлом году поехала и в связи с ковидом заторчала почти на год! При въезде туда, она обязана подавать декларацию (а пенсия российская у неё - дай Бог каждому работающему в Москве!), но... по канадским меркам не дотягивает до их минимума и... ей трижды автоматом (с вертолёта!) выдали по 600$ канадских (50-60 руб. на доллар?), причём третья выплата пришла, когда она была уже снова в Москве. Там творится, с точки зрения нашего мышления, засранного пропагандой совдепии, совершенно не понятные отношения. Поэтому, чтоб разобраться во всём, надо шарить не только под мостами!Горский ВикторВидите ли, я металлург, по образованию, и последние годы работал нормально, а по сему, у меня пенсия...! НЕ ЖАЛУЮСЬ! Так что я её ЗАРАБОТАЛ, а не кто-то мне докладывает. А вам, в корыто, судя по аватару, (я бы в блюдечко из нержавейки предпочёл!) нормально докладывают?bianka БелаяТогда зачем вы жалеете тунеядцев, которые сидели в своё время на тёплых местечках, балду пинали, марксизм- ленинизм преподавали, а теперь ноют, что им пенсии не хватает в Куршевелях отдыхать? И будьте уверены, у них и квартиры и машины, и дачи есть, и " голодают" они так, что из- за пуза коленей не видать, и по Турциям-Египтам разъезжают, но им мало, как старухе из Золотой рыбкиГорский ВикторЯ, НИ КОГО не жалею! В мире происходит только то, что и должно происходить, ибо оно предопределено, всем ходом предшествующих событий. Мне остается только констатировать и оценивать, т.к. я, сравнительно хорошо, помню что творилось вокруг с зимы 1943 г., то... ИМЕЮ ПРАВО высказать своё суждение. Может это и поможет кому-нибудь, а не поможет... ну и хрен с ним. То, что происходи сейчас, заложено ДЕСЯТИЛЕТИ назад. То, что делается сейчас, гавкнется через годы, десятилетия. По сему... отчего ж не порассуждать. Я чувствую себя здесь, как Алиса в стране не пуганных идиотов.bianka БелаяВаша философская точка зрения заслуживает внимания:)Горский ВикторМне кажется, вреда она не несёт. Думать всегда полезно и когда все думают одинаково, - странно, это застой, ибо выживаемость общества - многовариантность мышления.bianka БелаяОна всегда несла вред, как и все бездельники с кафедр " научного коммунизма", за что студенты за глаза называли их " научным онанизмом", которым нас принуждали заниматься, отрывая от изучения нужных предметов. А сейчас поддерживают градус дебильности в обществе, и это уже серьёзнее, чем в совдепии, где все единодушно одобряли.PPPavel PolyakovБездомные в Америке это американцы, нелегалов практически нет! Это люди у которых нет жилья и нет работы. Вам это не понять , лить грязь на свою страну это ваш удел. А жаль.Горский ВикторА ваш удел - дерьмо вылизывать и выдавать это за мёд. По сему и идём туда, куда идём и, судя по всему, придём. Так вам и надо! Каждый в жизни получает то, что заслужил, иначе жизнь потеряет смысл. Бездомных и у нас хватает, раз этот вопрос уже поднят на государственном уровне. А бездомных вне Москвы, я и в совдепии встречал, вы о бичах, что-нибудь слышали? https://topwar.ru/80199-lyudi-bez-doma-problema-bezdomnosti-nosit-massovyy-harakter.html .Горский ВикторРаньше в совдепии, можно было распихать так и считалось нормальным. в 1943-44 гг., мы с матерью жили с 80-ю человек в комнате (койки в 2 яруса!), а после по 30-40 чел. в комнате, и считалось нормальным, а сей час... тут же в печати появится потому...! Посмотрите как мы прекрасно тогда жили! - https://von-hoffmann.livejournal.com/168622.html и график в конце посмотрите и подумайте (если умеете).ВВВалентин ВоробьевСовет в общем: Зря мы, ребята, на Россию ропщем. В.Маяковский.Николай ЗайчиковЛюблю Россию и верю в нее но за границей жить легче и конфортней , пора действительно в России чистить воров и жуликовГорский ВикторДело, скорее всего не лучшести или хужести, главное в разности! Это разные цивилизации! У меня есть знакомые и родственники, которые живут за границей. У нас, пока(?) бардак, в котором мы привыкли телепаться. К примеру, жене от общества "Знания", дали участок. Мы с ней притащили из леса сосенок несколько, елок, клён,..., приезжали ставили палаку, поутру по грибы,... так и жили годы. А вот племянница уже более 10 лет живёт в Канаде (адаптировались с мужем!), им другой жизни уже не надо. Хотя с нашей точки зрения - идиотизм: принёс из дико заросшего леса (берега Онтарио!), деревце, - штраф! 180 канадских $! Но, выбери в рекламе дерево (тип, возраст,...), оплати 100$, тебе компания привезёт и посадит (с гарантией на несколько лет, в зависимости от породы). Глупо? НО, этим живут тысячи людей, выращивающих, осуществляющих транспортные услуги, осуществляющие посадки и надзор за их судьбой. ЭТО СИСТЕМА ОБЩЕСТВА! Вот моя дочь с внуками ездила туда мир посмотреть. Если здесь муж племянницы вынужден был жить с тёщей (прекрасная женщина, но фронтовичка и уже с заскоками в одной квартире, там уже имеет великолепный дом (4 туалете, внуки хохотали по началу, а приехав домой оценили, что в один туалет, надо после прогулки по очереди, или старших пропустить), бассейн, гараж,... А вот приусадебный участок - кровь из носа, но держи в заведённом порядке! Иначе... - вплоть до приличного штрафа. Тогда случилось несчастье, из Китая с древесиной какой-то жук-паразит был завезён, и деревья вдоль "просёлочной" дороги стояли засохшие и... страшноватые. Моя дочь по совдеповски: "А чего до сих пор не спилили". Племянница: "Нельзя, это дело муниципальной службы, будут неприятности". Дочь: "А если оно упадёт и забор сломает". Племянница: "Они нам тогда весь забор заново поставят и ещё заплатят за доставленные неудобства". И добавила: "Не дай Бог, кто-нибудь синяк или царапину получит от упавшего дерева, - всей семьёй поедем отдыхать в Майями, за их счёт". Её муж, здесь был к.х.н. в МГУ, перебивался на 8 тыс. руб. (в начале 2000х!). Там теперь он доктор хим. наук, профессор, ездит по всему миру, читает лекции и проводит семинары в Англии, Италии, Японии, главным образов в Китае(!),... даже в Юж. Африке и Казахстане! Говорит, пригласили бы, приехал и в России, интересно посмотреть, но... в России, пока даже не думают о том, чем он занимается. Главное, не то кто хуже или лучше, главное понять насколько мы разные по ментальности. Мне понравился доктор (бывший советский генетик - американец), который разбирал нашу разность на элементарно бытовом уровне. Если русский, как правило до конца жизни мало думает о своей смерти, в лучшем случае копя гробовые, то нормальный американец, став самостоятельным (годам к 20-ти), покупает место на кладбище, ибо через десятки лет, оно станет много дороже! Так что ПРОБЛЕМА в разности, а не в лучшести.bianka БелаяВот нормальный комментарий умного человека. И зачем вы вплетаете свой голос в хор тупарей- паразитов, которые всё время ноют, что их плохо правительство кормит? Вон, у некоторых голодающих морда лица в рамки фото не влезает, но ноют. Кто хочет хорошо жить, тот работает. Впрочем, эта мерзотная публика тоже не за" так" антироссийскуюпропаганду в соцсетях проводит. Слишком уж активны.Горский ВикторБлагодарю за оценку, если правильно понял, но обсуждать надо, может кто-то и поймёт. В совдепии совершенно отучили народ думать, потому он снова клюёт на сказки.bianka БелаяЭто точно. И не только думать отучили, но и отвечать за себя. Большая часть населения привыкла рассматривать государство, как собес, который выдаёт пайку, размеры которой мало зависят от собственных усилий. Можешь упираться на работе, можешь баклуши бить, зарплата одинаковая. А если захочешь что- то получше приобрести, то из честных путей есть только один- в очередь! И то не факт, что перепадет то, что желаешь: отдохнуть за границей можно было лишь избранным, с разрешения парткома. Так что, инфантильно- паразитические наклонности части нашего населения и есть причина их зависти и нытья.Горский ВикторВидите ли, совдепия через отрицательную селекция, и социальную инженерию (когда производился геноцид по классовому или идеологическому принципу), был выведен совок, который по прошествию десятилетий, продолжает скулить по "пломбиру" за 19 коп. и, имея иномарку в собственности, льёт слёзы от умиления, что на рубль тогда мог купить аж 5(!!!) чебуреков! (хотя, тогда, по нищете не мечтал даже о "запорожце"). ЭТО НЕОБРАТИМАЯ ДЕГРАДАЦИЯ сознания ОБЩЕСТВА! В нормальном обществе такой скулёж - достоин презрения. А здесь, десятки придурков всё это смакуют и превозносят, остальные молча одобряют или считают этот ужас нормой!bianka БелаяСлава Богу! Консенсус! А то вы меня приняли за скулящего хомо совковуса, а я решила, что это вы один из них:)Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковА натесов пассивный педераст и чокнутый мерзавец и дегенератИрина52Вопросы опроса демагогические. Я люблю Россию, но ненавижу олигархию и режим,основанный на тотальном грабеже народа. За границу не поеду-моя РОДИНА здесь, и она для меня --ценность. Но именно поэтому власть, поэтапно уничтожающая образование, здравоохранение, русскую деревню и небольшие города, то есть собственно РОССИЮ, мне не по нраву.Евгений НатесовБольше всего деревень было уничтожено при советской власти.Владимир EвтушенкоВрёшь, сука гитлеровская. Твой кумир Гитлер уничтожил в СССР 70 тысяч. сёл. В СССР убирали маленькие деревушки,содержание которых было убыточноnika_shatilovaЗа деньги и тут и там нужно пахать! А просто зарплата большой не бывает.NНNatalia НесУ нас больше свободы:,как бы не вопили либералы обратное!Вся Европа сидела на локдауне,жесткие штрафы за неношение масок(100€ во Франции),обязательное вакцинирование!!!!И люди все исполняют! У нас же сплошное нытье и не подчинение-те,кто приезжают к нам из- за рубежа- удивляются вседозволенностиNНNatalia НесНа счет пенсий- подруга живет в Германии,так чтобы получить хорошую пенсию,надо отработать 45 лет на госслужбе,уходят в 65 лет!Лучше я уйду в 55 и буду получать маленькую пенсию,но сохраню здоровье и могу устроится на подработку.Владимир EвтушенкоА в РФ на госслужбе надо отработать всего 15 лет. И пенсия будет не меньше 30 тысяч.Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковА натесов пассивный педераст и чокнутый на всю голову мерзавец и мразьВиктор ДудальПо-моему ... Мы - зажрались!!!Владимир EвтушенкоЛюблю Россию, но в прекрасное будущее её не верю ни капли. Пока либерошваль и барыги сидят сверху донизу во всех органах власти, и разговора нельзя вести о величии страныВладимир EвтушенкоБолонка белая, тьфу, грязная и смердящаяИ! Паразитировала в СССР , теперь ноешь, что тебя не кормят? Не заработала. ты Пустое и грязноеместо.Евгений НатесовВладимир Евтушенко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Комментировать
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