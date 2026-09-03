Посол РФ в Германии Сергей Нечаев решительно отверг предъявленные ФРГ обвинения.
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Всё по сценарию, трубопровода.
Да идёт она, ХЕР-мания, НАХН!!
А что от Мерца можно ждать? Придурок , он и в Африке придурок. А уж в Германии их слишком много