СКА пропустил 9 шайб в Омске, фанат ткнул Окампоса между ягодиц, 10-й гол Овечкина в сезоне, Лапорта хочет позвать Клоппа, 30 матчей «Байера» без поражений, Иордания в финале Кубка Азии и другие новости

1. СКА потерпел сокрушительное поражение в Омске, пропустив 9 шайб от «Авангарда». Такое с армейцами случилось впервые в истории КХЛ.
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