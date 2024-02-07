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Не только о футболе

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СКА пропустил 9 шайб в Омске, фанат ткнул Окампоса между ягодиц, 10-й гол Овечкина в сезоне, Лапорта хочет позвать Клоппа, 30 матчей «Байера» без поражений, Иордания в финале Кубка Азии и другие новости

СКА пропустил 9 шайб в Омске, фанат ткнул Окампоса между ягодиц, 10-й гол Овечкина в сезоне, Лапорта хочет позвать Клоппа, 30 матчей «Байера» без поражений, Иордания в финале Кубка Азии и другие новости

1. СКА потерпел сокрушительное поражение в Омске, пропустив 9 шайб от «Авангарда». Такое с армейцами случилось впервые в истории КХЛ.

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Комментарии
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Максим Комаров
Все, олигофрена тоже из заявки исключили
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13 час.
Лена Мисько
наши наконец-то поняли, что нельзя кубок выигрывать :) спасибо Максименко
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12 час.
Лена Мисько
Фалькао не приехал *** Просто невозможно держать это в себе. Обязательно завтра найдите полные хайлайты матча Ирана и Катара. Ради таких концовок стоит смотреть футбол. 📍Корявейший удар Катара, который стал золотой голевой передачей; (https://t.me/TVSTART/9466) 📍13 добавленный минут ко второму тайму; 📍17 сыгранных добавленных минут во втором тайме; 📍Удаление у Ирана; 📍Два мощнейших момента у Катара в конце игры; 📍Два мощнейших момента у Ирана в конце игры с штангой, коварнейшим рикошетом и гением вратаря; 📍Бонусом несколько угловых у Ирана. В общем, развязка вполне могла быть ещё горячее, но и так все причастные сработали как надо.
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