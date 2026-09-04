Вице-президент США опознал дьявола

Джей Ди Вэнс в интервью христианскому подкастеру Брайсу Кроуфорду заявил, что его не удивило бы, если бы антихрист уже был среди нас, а использование искусственного интеллекта в качестве семейного психолога назвал «в некотором роде сатанинским».