Вице-президент США опознал дьявола

Джей Ди Вэнс в интервью христианскому подкастеру Брайсу Кроуфорду заявил, что его не удивило бы, если бы антихрист уже был среди нас, а использование искусственного интеллекта в качестве семейного психолога назвал «в некотором роде сатанинским».
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