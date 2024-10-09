Заслуженная артистка РСФСР Людмила Фетисова

Заслуженная артистка РСФСР. В 1949 году была выдвинута на соискание Сталинской премии. Творческая биография Фетисовой началась развивалась стремительно, по восходящей, но ей было отпущено всего 36 лет жизни.
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