Семак о «Зените»: «Важно, чтобы был форвард, хорошо играющий на втором этаже. Изидор — игрок немножко другого плана» 

«По вопросу высокого форварда: Изидор — игрок немножко другого плана. Это разные позиции. Для нас важно, конечно, чтобы у нас был игрок, который мог бы выигрывать единоборства, хорошо играть вверху, потому что при десяти человек в штрафной площади достаточно сложно вскрывать оборону.