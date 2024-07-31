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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак о «Зените»: «Важно, чтобы был форвард, хорошо играющий на втором этаже. Изидор — игрок немножко другого плана» 

«По вопросу высокого форварда: Изидор — игрок немножко другого плана. Это разные позиции. Для нас важно, конечно, чтобы у нас был игрок, который мог бы выигрывать единоборства, хорошо играть вверху, потому что при десяти человек в штрафной площади достаточно сложно вскрывать оборону.

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