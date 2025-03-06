Главные новости Владимира и Владимирской области 5 марта

Главные новости Владимирской области за 5 марта 2025 года. Посмотрите, что вы могли упустить.1. Во Владимирской области закрыли крупную нарколабораторию, рассчитанную на производство до 500 кг «синтетики» в месяц В заброшенной пилораме в одной из деревень Киржачского района выявили подпольную нарколабораторию.