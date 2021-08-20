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На «Тавриде» 150 реконструкторов воссоздадут Невскую битву

На «Тавриде» 150 реконструкторов воссоздадут Невскую битву

10 сентября в рамках фестиваля «Таврида.Арт» реконструкторы из 16 регионов России устроят рыцарский турнир и впервые воссоздадут Невскую битву в Крыму с использованием вооружения и облачения воинов той эпохи, а также конного ударного отряда.

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