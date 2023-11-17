НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ГЛАВАРЯ "АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МАФИИ": СРОКИ ОБОЗНАЧЕНЫ

ВЛАДИМИР ЛАПИН да тут другое, обычное соплежуйство властей, прочитал аж плеваться захотелось, какое то сборище малолетних хулиганов, объявили себя аж целой мафией, бьют кучкой пацанов, снимают на телефон и зарабатывают на этом деньги, тьфу!! а где власти то были, почему полиция так работает, вот вопрос вопросов, а эта шпана видит что можно безнаказанно хулиганить и делают это.

виктор матвеев Оно так и есть, они приехали к нам не работать а хапнуть бабла не стесняя себя в способах.