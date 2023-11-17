НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ГЛАВАРЯ "АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МАФИИ": СРОКИ ОБОЗНАЧЕНЫ

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Лидера азербайджанской группировки экстрадировали в Россию. Сообщается о вменяемой статье и вероятном сроке.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
да тут другое, обычное соплежуйство властей, прочитал  аж плеваться захотелось, какое то сборище малолетних хулиганов, объявили себя аж целой мафией, бьют кучкой пацанов, снимают на телефон и зарабатывают на этом деньги, тьфу!! а где власти то были, почему полиция так работает, вот вопрос вопросов, а эта шпана видит что можно безнаказанно хулиганить и делают это.
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11 час.
виктор матвеев
Оно так и есть, они приехали к нам не работать а хапнуть бабла не стесняя себя в способах.
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9 час.
Семен Борисов
Пока вы тут 3.14издите в сетях,ваши дети без вашей защиты!Не здесь это обсасывайте а там где это происходит!!!Сами же ссыте в полицию идти!А пока так будет,так и будете ныть только в соцсетях!!!
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7 час.

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