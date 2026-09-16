Фурсенко призвал менять домашние задания с учетом ИИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Формат домашних заданий должен измениться с учетом развития искусственного интеллекта, акцент стоит делать на подготовке темы и ее обсуждении, а не на решении конкретных задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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