Военное обозрение

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Польский автор пишет об украинизации Польши и превращении страны в двунациональное государство

Польский автор пишет об украинизации Польши и превращении страны в двунациональное государство

В польском издании «Мысль польска» вышла обращающая на себя внимание статья обозревателя Конрада Ренкаса, который считает, что сейчас Польша из мононационального государства превращается в двунациональное.

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