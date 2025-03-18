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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Мерсон: «Прочитав цитату Артеты о лучшей атакующей команде АПЛ, фанаты «Челси» подумают: «Ничего себе! О чем он говорит?». Если Палмер не играет, они не смогут забивать»

«Микель Артета сказал, что «Челси» является лучшей атакующей командой в АПЛ после того, как «Арсенал» обыграл их 1:0.

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