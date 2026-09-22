Албаков Амирхан 01.02.2000 г.р. Я, Амирхан Албаков, хочу обратиться к молодым людям, у которых впереди учёба, работа, создание семьи и осуществление своих планов, и поделиться тем, что понял на собственном опыте: о последствиях своих поступков важно задумываться заранее.
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