Албаков Амирхан 01.02.2000 г.р. Я, Амирхан Албаков, хочу обратиться к молодым людям, у которых впереди учёба, работа, создание семьи и осуществление своих планов, и поделиться тем, что понял на собственном опыте: о последствиях своих поступков важно задумываться заранее.