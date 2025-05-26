Конкурент Tesla Model Y: новейший автомобиль Xiaomi YU7 впервые показали в цвете «оранжевая лава»

Первые реальные изображения Xiaomi YU7 в цвете «оранжевая лава» (lava orange) появились в Сети. Электрический кроссовер, доступный в вариантах YU7, YU7 Pro и YU7 Max, ранее был представлен в зеленом и титановом цветах.
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