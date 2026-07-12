ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в портах в Одессе и Черноморске

В ночь на 12 июля российские войска в ответ на террористические действия Украины нанесли удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемым для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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