ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в портах в Одессе и Черноморске

В ночь на 12 июля российские войска в ответ на террористические действия Украины нанесли удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемым для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).