БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 610 подписчиков

Полтава и Мальплаке: как старая война порыва уходила в прошлое

Полтава и Мальплаке: как старая война порыва уходила в прошлое

Битва при Мальплаке (1709 г.), самое кровопролитное сражение Войны за испанское наследство В 1709 году Европа увидела два сражения-близнеца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
В каждую новую эпоху были свои методы войны... Фаланга Александра Македонского проиграла легионам Рима... Плотный пехотный строй победили пулеметы... Могучие танковые колонны сокрушили пулеметы... Современная война дронов и ракет не требует сильного умелого стойкого солдата... Прилетает дрон или ракета - и нет взвода солдат, какими бы крепкими и мужественными они не были ... Не нужны и тактика , и стратегия : только пуляй в неприятеля дроны-ракеты ...Вот и вся война... Победит тот , у кого денег больше на летающую электронику... Конечно , легче тому кто сам для себя печатает *резервную валюту*, кто объявил свою *бумажку* - золотом...
Ответить
3 н.