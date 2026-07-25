Полтава и Мальплаке: как старая война порыва уходила в прошлое

ВА

Владимир Акулов

В каждую новую эпоху были свои методы войны... Фаланга Александра Македонского проиграла легионам Рима... Плотный пехотный строй победили пулеметы... Могучие танковые колонны сокрушили пулеметы... Современная война дронов и ракет не требует сильного умелого стойкого солдата... Прилетает дрон или ракета - и нет взвода солдат, какими бы крепкими и мужественными они не были ... Не нужны и тактика , и стратегия : только пуляй в неприятеля дроны-ракеты ...Вот и вся война... Победит тот , у кого денег больше на летающую электронику... Конечно , легче тому кто сам для себя печатает *резервную валюту*, кто объявил свою *бумажку* - золотом...