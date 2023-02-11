Компания рассматривает привлечение финансирования на рынках дружественных стран, в первую очередь, КНР

﻿﻿Чистая прибыль «Норильского никеля» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в прошлом году снизилась на 16% по сравнению с 2021 годом и составила 5,9 млрд долларов; EBITDA упала на 17% до $8,7 млрд.