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Компания рассматривает привлечение финансирования на рынках дружественных стран, в первую очередь, КНР

Компания рассматривает привлечение финансирования на рынках дружественных стран, в первую очередь, КНР

﻿﻿Чистая прибыль «Норильского никеля» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в прошлом году снизилась на 16% по сравнению с 2021 годом и составила 5,9 млрд долларов; EBITDA упала на 17% до $8,7 млрд.

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