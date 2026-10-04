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Царьград

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Водитель с 32-летним стажем погиб в ДТП под Сухим Логом

Водитель с 32-летним стажем погиб в ДТП под Сухим Логом

В Сухоложском районе 53-летний водитель Лады Приоры погиб утром 4 октября после столкновения с кирпичным строением на 37-м километре трассы Сухой Лог — Камышлов.

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