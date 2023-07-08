ДБ

Дмитрий Боев

Не совсем ясно' чего так боится аффтор? Даже самоназвался аккуратненько: чтобы сразу не побили. А ведь это очень просто: объявить себя заведомо "комбат-офф", а потом, по мере того, как прояснится, чья линия перевешивает, заделаться ИМЕННО-ЕЁ-ВСЮ-ДОРОГУ-И-ПОДДЕРЖИВАВШИМ. Очень выигрышная стратегия. И не перетрудишься, и всегда - попутчик побеждающих. Честно говоря - б... дская такая игра, а не "вид философии".