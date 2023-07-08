Новости, события, факты

146 578 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Кожемякина
    А Вам кто доложил, что Россия за свои деньги строит АЭС? Когда брехать перестанете?Опять обманули? Д...
  • Геннадий Свидерский
    Только полный перенос оон из сша , позволит полностью реформировать эту ШАРАГУ.«Руку жать не буд...
  • Игорь Василевский
    В таком виде, каком она есть, ее не реформировать...«Руку жать не буд...

Ирософия

Ирософия

Мой великий и ужасный (без преувеличения) учитель философии (он, правда, яростно отрицает, что он мой учитель) сформулировал когда-то в благословенные годы идею «ирософии», как особой формы познания мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДБ
Дмитрий Боев
Не совсем ясно&#39; чего так боится аффтор? Даже самоназвался аккуратненько: чтобы сразу не побили. А ведь это очень просто: объявить себя заведомо &quot;комбат-офф&quot;, а потом, по мере того, как прояснится, чья линия перевешивает, заделаться ИМЕННО-ЕЁ-ВСЮ-ДОРОГУ-И-ПОДДЕРЖИВАВШИМ. Очень выигрышная стратегия. И не перетрудишься, и всегда - попутчик побеждающих. Честно говоря - б... дская такая игра, а не &quot;вид философии&quot;.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх