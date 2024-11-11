"Дедушка вернулся"

Багира Что вы мне своих дерьмократов тычете? Вы такой же и есть дерьмократ. Ну и о памятниках немного поговорим.. В России с 1991 года снесли около 1000 памятников Ленину.. А всего было установлено 14290 памятников Ленину в СССР к 1991 году, то есть, где-то 9285 памятников осталось. Пустомеля...

Игорь Кузнецов Как вариант - правильно. Нужно опредеилить какие из них представляют художественную ценность и оставить на месте, остальные - пусть будет аллея, например, как у вас.