Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Дедушка вернулся"

"Дедушка вернулся"

(у нашего народа есть запрос на восстановление памятников Ленину там где они были разрушены дерьмократами в 90х годах, люди понимают что обгадив значительный кусок нашей истории Великую Россию не построить) ============================================== Это не про Трампа как можно подумать.

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Комментарии
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Багира
Что вы  мне  своих  дерьмократов  тычете?  Вы  такой же  и  есть  дерьмократ. Ну и о памятниках  немного  поговорим..  В России с 1991 года снесли около 1000 памятников Ленину..  А  всего   было установлено  14290 памятников Ленину  в СССР к 1991 году,  то  есть,  где-то 9285 памятников  осталось. Пустомеля...
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7 час.
Игорь Кузнецов
Как вариант - правильно. Нужно опредеилить какие из них представляют художественную ценность и оставить на месте, остальные - пусть будет аллея, например, как у вас.
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7 час.
лл
лина любимцева
А у нас стоит ДВА памятника ЛЕНИНУ. Первый памятник, где площадь Ленина,   вообще самый первый памятник в СССР, был установлен  еще при жизни Ленина. Он внешне не такой, как все последующие памятники &quot;как под копирку&quot;...... И ВТОРОЙ ПАМЯТНИК стоит почти в центре, мы туда 22 апреля носим цветы, в День рождения Ленина.  Местный народ не разрешил сносить памятники Ленину, а  администрация не рискует это делать без согласия жителей. У НАС СТРОГО!!
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4 час.

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