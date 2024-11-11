(у нашего народа есть запрос на восстановление памятников Ленину там где они были разрушены дерьмократами в 90х годах, люди понимают что обгадив значительный кусок нашей истории Великую Россию не построить) ============================================== Это не про Трампа как можно подумать.
"Дедушка вернулся"
Комментарии
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Багира
Что вы мне своих дерьмократов тычете? Вы такой же и есть дерьмократ. Ну и о памятниках немного поговорим.. В России с 1991 года снесли около 1000 памятников Ленину.. А всего было установлено 14290 памятников Ленину в СССР к 1991 году, то есть, где-то 9285 памятников осталось. Пустомеля...
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7 час.
Игорь Кузнецов
Как вариант - правильно. Нужно опредеилить какие из них представляют художественную ценность и оставить на месте, остальные - пусть будет аллея, например, как у вас.
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7 час.
лл
лина любимцева
А у нас стоит ДВА памятника ЛЕНИНУ. Первый памятник, где площадь Ленина, вообще самый первый памятник в СССР, был установлен еще при жизни Ленина. Он внешне не такой, как все последующие памятники "как под копирку"...... И ВТОРОЙ ПАМЯТНИК стоит почти в центре, мы туда 22 апреля носим цветы, в День рождения Ленина. Местный народ не разрешил сносить памятники Ленину, а администрация не рискует это делать без согласия жителей. У НАС СТРОГО!!
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4 час.
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