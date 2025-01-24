Пленный украинский офицер обратился к попавшим в окружение бойцам ВСУ

Старший лейтенант 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Погибенко обратился к попавшим в окружение в Великой Новоселке бойцам 110-й бригады украинской армии и призвал их сдаваться.
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