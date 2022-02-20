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Новейший российский язык программирования завоевывает компьютерный мир

Новейший российский язык программирования завоевывает компьютерный мир

На российском языке программирования общаются уже свыше 5 млн специалистов.Принципиально новый язык программирования, менее сложный, чем Scala и более защищенный, чем Java, был создан питерским специалистом Андреем Бреславом в июле 2011 года.

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