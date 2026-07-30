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Аргументы недели

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США нанесли «массированную волну» ударов по военным объектам Ирана

США нанесли «массированную волну» ударов по военным объектам Ирана

Американские военные сообщили, что в четверг утром нанесли «массированную волну» ударов по военным объектам Ирана.

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