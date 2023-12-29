Фигурист Костомаров назвал хоккеиста Овечкина лучшим спортсменом России

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что считает нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим спортсменом в России.
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