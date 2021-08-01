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Командующий ВДВ поздравил ветеранов и военнослужащих-десантников с 91-й годовщиной образования войск

Командующий ВДВ поздравил ветеранов и военнослужащих-десантников с 91-й годовщиной образования войск

В своем поздравлении генерал-полковник Андрей Сердюков выразил благодарность всему личному составу и ветеранам войск за добросовестный ратный труд, верность воинскому долгу и Военной присяге.

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