Командующий ВДВ поздравил ветеранов и военнослужащих-десантников с 91-й годовщиной образования войск

В своем поздравлении генерал-полковник Андрей Сердюков выразил благодарность всему личному составу и ветеранам войск за добросовестный ратный труд, верность воинскому долгу и Военной присяге.
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