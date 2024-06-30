ЗРК NOMADS для войсковой ПВО Нидерландов и Норвегии

Концепт будущего ЗРК NOMAD от 2018 г. Графика Минобороны Нидерландов Норвежская компания Kongsberg Defense and Aerospace успешно завершила разработку перспективного зенитного ракетного комплекса NOMADS для войсковой противовоздушной обороны.
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