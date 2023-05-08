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Неймар думает об уходе из «ПСЖ» летом. Форвард шокирован акцией фанатов возле его дома, но жалобу в полицию не подаст

Ранее ультрас «ПСЖ» устроили возле клубного офиса акцию протеста с требованиями Лионелю Месси, Неймару, Марко Верратти и президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи покинуть клуб.

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