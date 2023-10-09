Байден готов передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по России AlexCoderБайден готов передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по России AlexCoder Белый дом поднимает ставки Президент Соединенных Штатов Джо Байден в сентября утвердил поставки оперативно-тактических ракет ATACMS.
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