Порошенко заявил о готовности выставить свою кандидатуру на «следующих» президентских выборах на Украине

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сделал заявление о своих дальнейших политических планах. По словам Порошенко, высказанным журналистам телеканала Al Jazeera, на следующих президентских выборах он готов выставить свою кандидатуру.
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