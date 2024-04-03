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Порошенко заявил о готовности выставить свою кандидатуру на «следующих» президентских выборах на Украине

Порошенко заявил о готовности выставить свою кандидатуру на «следующих» президентских выборах на Украине

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сделал заявление о своих дальнейших политических планах. По словам Порошенко, высказанным журналистам телеканала Al Jazeera, на следующих президентских выборах он готов выставить свою кандидатуру.

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