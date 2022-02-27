Телеканал "КРЫМ 24"

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Погода в Крыму 27 февраля 2022 года: прохладно и облачно с прояснениями

В Крыму в воскресенье будет будет облачно с прояснениями, температура воздуха днём поднимется до 8 градусов тепла, ночью опустится до -1 градуса.

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