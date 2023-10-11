Володин пообещал вернувшимся релокантам большие сроки. А как же Фридман?

Андрей Бедный

«Он гражданин РФ и может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как любой гражданин РФ. Здесь нечего обсуждать». И при возвращении попадает под действие законов РФ - а в них "Оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечет уголовную ответственность по статье 275 УК России "Государственная измена", предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. <…> Финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до десяти лет лишения свободы"