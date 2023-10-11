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Несекретные материалы

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Володин пообещал вернувшимся релокантам большие сроки. А как же Фридман?

Володин пообещал вернувшимся релокантам большие сроки. А как же Фридман?

"Магадан обеспечим!" В связи с нынешними событиями немало "испуганных патриотов" навострили лыжи с Земли необетованной.

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Комментарии
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Андрей Бедный
«Он гражданин РФ и может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как любой гражданин РФ. Здесь нечего обсуждать». И при возвращении попадает под действие законов РФ - а в них  &quot;Оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечет уголовную ответственность по статье 275 УК России &quot;Государственная измена&quot;, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. &lt;…&gt; Финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до десяти лет лишения свободы&quot;
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