Следователи завершили расследование дела о халатности врачей петербургской больницы

Восемь пациентов скончались после приема препарата сульфата бария В Петербурге завершили расследование уголовного дела о халатности врачей городской больницы, повлекшей смерть восьми пациентов, сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу в телеграм-канале.