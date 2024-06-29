Следователи завершили расследование дела о халатности врачей петербургской больницы

Восемь пациентов скончались после приема препарата сульфата бария В Петербурге завершили расследование уголовного дела о халатности врачей городской больницы, повлекшей смерть восьми пациентов, сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу в телеграм-канале.
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