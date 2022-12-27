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Чарльз Оливейра: «В бою против Махачева не чувствовал никакого давления – он просто был лучше, чем я»

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился воспоминаниями от поединка с Исламом Махачевым.

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